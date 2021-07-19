في سابقة فريدة.. العراق يعلن إصابة رضيعة عمرها 12 يوماً بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الإثنين، تسجيل إصابة شديدة لأصغر رضيعة تبلغ من العمر 12 يوماً، في سابقة لم تشهدها البلاد من قبل.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، سيف البدر في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة ثبت لديها تسجيل إصابة بفيروس كورونا لأصغر مصاب، وهي طفلة لا يتجاوز عمرها الـ12 يوماً".

وأضاف، إن "هذه الإصابة هي سابقة حيث لم تسجل الوزارة سابقاً أي اصابات في هذا العمر"، مشيراً إلى أن "الطفلة تتواجد حالياً في ردهة عناية خاصة وتتلقى الرعاية الصحية المطلوبة والمتابعة من قبل الأطباء الاختصاص في طب الأطفال والأمراض التنفسية".

وأكد، أن "الطفلة تعيش حالياً إصابة شديدة بالفيروس"، منوهاً إلى أن "أبوي الطفلة أيضاً مصابان بالفيروس".

وسجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، رقماً غير مسبوق بإصابات فيروس كورونا اليومية، كما تخطى مجمل الإصابات المليون ونصف المليون حالة منذ تفشي الجائحة.

وسجلت الوزارة وفقا لبيان الموقف الوبائي، "9883 إصابة ، و62 وفاة"، وهذا اعلى رقم تسجله الوزارة للإصابات منذ تفشي الجائحة.

وحذرت الوزارة بالقول، إن "الموقف الوبائي اليوم غير مسبوق وينذر بتداعيات خطيرة اذا استمر عدم الاكتراث وعدم الالتزام بالتوجيهات الصحية".