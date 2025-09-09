في سابقة الاولى من نوعها..بلدية الموصل تمنح مكافأة لمواطن وثّق مخالفة بيئية

شفق نيوز- نينوى

أعلن مدير بلدية الموصل، المهندس عبد الستار الحبو، يوم الثلاثاء، منح أول مكافأة مالية لمواطن بعد قيامه بتوثيق مخالفة بيئية تمثلت بقيام أحد سائقي المركبات برمي النفايات من نافذة سيارته في الطريق العام.

وقال الحبو لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الإجراء يأتي امتداداً للتحذيرات السابقة التي أطلقتها بلدية الموصل، والتي شددت فيها على خطورة رمي النفايات من المركبات"، مبيناً أن "القرار التشريعي رقم (296) لسنة 1990 المعدل ينص على فرض غرامة مالية مقدارها (250,000) دينار بحق المخالفين".

وأضاف، أن "هذا التكريم يهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وتشجيع المواطنين على المساهمة الفاعلة في رصد المخالفات البيئية"، مؤكداً أن "البلدية ستواصل مكافأة كل من يسهم في دعم جهودها للحفاظ على نظافة المدينة".

ودعا الحبو الأهالي إلى "الإبلاغ عن أي مخالفة، حتى لو كانت صادرة عن موظفي البلدية"، مشدداً على أن "الشفافية والالتزام بالقانون هما أساس تحقيق بيئة نظيفة وصحية لجميع سكان الموصل".