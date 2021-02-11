في زيارة تعد الأولى.. وفد من الفاتيكان يزور مرقد الإمام علي في النجف

شفق نيوز/ قام وفد دولة الفاتيكان برئاسة رئيس الأساقفة ميتيا ليسكوفار، يوم الخميس، بزيارة مرقد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في زيارة تعد الأولى الى النجف.

وذكر المكتب الإعلامي للعتبة العلوية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن رئيس الأساقفة ليسكوفار، تجول في أروقة الصحن الحيدري الشريف، مطلعا على المعالم التاريخية والأثرية المنتشرة في رحاب العتبة العلوية المباركة، واستمع الى شرح موجز من منتسبي قسم العلاقات العامة حول المشاريع الجاري انجازها لخدمة هذا المكان المقدس وزائريه الكرام.

ونقل البيان عن الأب ليسكوفار قوله؛ إن "هذا المكان مقدس لكثير من المؤمنين ، وهو بمثابة فرصة ثمينة لي لأعبر عن احترامي وتقديري وهذه الزيارة بالنسبة لي في غاية الأهمية".

وأضاف ليسكوفار؛ أن "هذا المكان المقدس معني بتاريخ الإنسانية قبل تاريخ الأديان وهذا ما موجود في ذاكرتي عنه ، ونحن بشكل عام تجمعنا الإخوة في الإنسانية".

وختم قائلا " أشكركم كثيرا لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة شكرا جزيلا وبارككم الله جميعا"، وفقا للبيان.

ووصل إلى محافظة النجف عبر مطارها، يوم الخميس، وفد من الفاتيكان تمهيدا لزيارة البابا فرنسيس.