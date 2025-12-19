في أزقة بغداد القديمة.. ورش تحوّل الخشب إلى أراكيل تنتظرها الأسواق (صور)

شفق نيوز- بغداد

في الأزقة الخلفية لمنطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد، تواصل ورش نجارة عراقية العمل في تصنيع "بكّار" الأركيلة الخشبية، المطلوبة بكثر في الأسواق، لتتحول هذه الحرفة إلى مصدر رزق أساسي لعشرات العائلات.

وكالة شفق نيوز، تجولت في هذه الورش الصغيرة، التي لا يكاد العمل فيها يتوقف، ووثقت مشاهد أولية لتحويل قطع الخشب إلى "بكّار" الأركيلة الخشبية.

يقول محمد، صاحب ورشة لصناعة الأراكيل الخشبية، لوكالة شفق نيوز، إن صناعة الأراكيل "أنقذت مهنتنا"، وأن أصحاب الورش أصبحوا متخصصين بهذا المجال بعد تراجع أعمال النجارة التقليدية.

ويوضح أن هذا العمل "أصبح مصدر رزقهم اليومي"، لافتاً إلى أن الأركيلة الخشبية تشهد طلباً متزايداً من قبل المواطنين، إضافة إلى أصحاب الكافيهات وتجار الجملة.

ووفق أبو محمد، فإن ورش التصنيع تنتشر في الأزقة والشوارع الخلفية لمنطقة العلاوي، حيث تُنجز الأراكيل يدوياً باستخدام أنواع مختلفة من الخشب، لتُسوّق لاحقاً داخل بغداد وخارجها.