في رأس السنة.. اصابة 6 نساء بمشاجرات مع ازواجهن في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في ديالى باصابة 6 نساء بجروح متفاوتة جراء مشاجرات مع ازواجهن.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "مستشفى بعقوبة استقبل 6 نساء اصبن جراء الضرب المبرح من قبل ازواجهن خلال احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة لأسباب ودوافع متعددة".

واضاف ان "الكوادر الصحية اسعفت المصابات فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا بحوادث المشاجرة والضرب لكشف ملابساتها".

وفي غضون ذلك؛ افاد مصدر طبي في ديالى بوفاة طفل جراء خطأ "ابرة خبط" في قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان طفلا يبلغ من العمر 3 سنوات توفي بعد حقنه بحقنة خبط" "الفولتارين والديكادرون" من قبل معاون طبيب في عيادة خاصة خارج المستشفى أو المراكز الصحية في قضاء الخالص 17 كم شمال شرق بعقوبة (بحسب مقربين من الضحية).

واضاف ان الجهات الأمنية والصحية فتحت تحقيقا بالحادث لكشف أسبابه وملابساته وبيان أسباب الوفاة.