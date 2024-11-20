في ريف عراقي.. مزارعون يدلون بمعلوماتهم لفرق التعداد السكاني (صور)

شفق نيوز/ بينما شارف اليوم الأول من التعداد العام للسكان في العراق، على الانتهاء، تبدوا عمليات الإحصاء قد وصلت إلى نقاط بعيدة في هذا البلد الذي لم تعرف أجياله الجديدة شيئاً عنه خصوصاً وأن آخر مرة أجريت فيها هكذا عملية تعود إلى العام 1997.

ووثقت عدسة كالة شفق نيوز، مزارعين وأهالي أحد أرياف محافظة بابل جنوب العاصمة بغداد، وهم يشاركون بالتعداد السكاني، في لحظة تاريخية لتوثيق بياناتهم إلكترونياً، من قبل فريق من العدادين.

وكان العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، الذي اشتركت فيه جميع المحافظات، تبعه إحصاء عام 1997 الذي أجري دون مشاركة محافظات إقليم كوردستان.

وظلت البلاد طيلة السنوات الماضية مُعتمدة على الأرقام الإحصائية التقريبية الصادرة عن مؤسسات ومراكز أبحاث غير رسمية تُعنى بهذا الشأن، قبل أن تصدر تقديرات وزارة التخطيط في عام 2022 بأن عدد سكان العراق بلغ أكثر من 42 مليون نسمة.

تصوير: كرار جبار