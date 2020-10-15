في أربيل.. اجتماع عراقي - أممي لطي صفحة النزوح في البلاد

شفق نيوز/ كلفت اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين، يوم الخميس، وزارة الدفاع بتسهيل إجراءات دخول النازحين العائدين من الإقليم إلى محافظة نينوى، فيما كلفت وزارة الهجرة والمهجرين بتسريع توزيع منحة العودة للنازحين في مسعى لطي صفحة النزوح في العراق.

في حين كشفت وزارة الهجرة والمهجرين قلة التخصيصات المالية لمعالجة أوضاع النازحين.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة العليا عقد في قاعة المؤتمرات وسط محافظة اربيل، بحضور وزير التخطيط خالد بتال النجم ووزير داخلية إقليم كردستان ريبر احمد ومحافظي ( كربلاء المقدسة، نينوى، اربيل، السليمانية ودهوك). كما حضر الاجتماع رئيسة بعثة أوجا في العراق ( OCHA) شيري اندرسون ومدير مكتب الامم المتحدة لشؤون اللاجئين (Unhcr) توبي هاورد الى جانب مديرة مكتب المنظمة الدولية للهجرة (Iom) شيفون سيمو.

تخصيصات مالية قليلة

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز إن الوزارة واللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين حريصة "على توفير البيئة المناسبة والآمنة لضمان عودة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم الإصلية".

وذكرت الوزيرة التي ترأست اجتماع اللجنة العليا؛ أنه "بالرغم من قلة التخصيصات المالية التي تعاني منها الوزارة فضلا عن إقتطاع جزء ليس باليسير من ميزانيتها وتحويلها إلى المحافظات لدعم الإستقرار، إلا إن الوزارة ساعية ومستمرة بتقديم أفضل الخدمات والمساعدات الضرورية للعوائل النازحة والعائدة "، مشيرة إلى أنه "تم شمول الأسر العائدة من النزوح الأكثر هشاشة من ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل من فئات عناية الوزارة بالوحدات السكنية في مجمعي ميسان والبصرة السكنيين".

كورونا والنازحين

وأشار البيان إلى أن اجتماع اللجنة ناقش "سبل الوقاية والحد من إنتشار وباء كورونا بالتعاون مع الجهات المعنية لمعاودة تعقيم وتعفير جميع مخيمات النازحين في البلاد بشكل دوري خصوصا في المخيمات التابعة لإقليم كردستان، فضلا عن توفير الكمامات للاسر النازحة لدرء تفشي الوباء".

قرارات وتوصيات

وأكد البيان أن الإجتماع تمخض "عن عدة قرارات، بضمنها: تكليف محافظة كربلاء المقدسة بتسوية مبلغ السلفة التي بذمتهم والممنوحة لهم من اللجنة العليا مع تقديم كشوفات مفصلة عن ابواب الصرف لبناء مدرسة في المحافظة، وإضافة ممثلين عن وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة و ممثل عن إقليم كوردستان إلى عضوية اللجنة العليا".

وأضاف أنه تم تقديم "توصية إلى مجلس الوزراء لتعديل مهام اللجنة ليشمل دعم ومساعدة ومتابعة العائدين من النزوح وتعديل اسم اللجنة الى اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين والعائدين، وتخصيص الاجتماع القادم للجنة العليا لمناقشة طلبات النازحين في إقليم كردستان لتسهيل مهمة عودتهم الى مناطقهم الاصلية وإتخاذ القرارات المناسبة بشانها ، الى جانب إعتماد التقرير المقدم من قبل محافظ نينوى".

وخلص البيان إلى أن الاجتماع أصدر القرارات الاتية: "تكليف وزارة الدفاع بتسهيل إجراءات دخول النازحين العائدين من الإقليم إلى محافظة نينوى وتكليف وزارة الهجرة والمهجرين بتسريع توزيع منحة العودة للنازحين وتكليف الوكالات والمنظمات الدولية ببناء وترميم المنازل للعائدين من النزوح في محافظة نينوى، فضلا عن استضافة نائب قائد العمليات ومحافظ نينوى وقيادة العمليات المشتركة لمناقشة طلبات محافظة نينوى بصورة دقيقة بخصوص القرى والمناطق الخاصة بالنازحين لتسهيل مهمة عودتهم".