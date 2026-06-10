في أربع محافظات.. إنقاذ أم ورضيعها من الانتحار و"مراهق عاشق" ينهي حياته حرقاً

شفق نيوز- بغداد/ النجف/ السليمانية/ ذي قار

أفادت مصادر أمنية في أربع محافظات عراقية، مساء اليوم الأربعاء، بإنقاذ امرأة حاولت الانتحار مع رضيعها، فيما أقدم مراهق على الانتحار "حرقاً" بسبب "عشقه" لامرأة متزوجة في النجف، في حين لقي شابان مصرعهما غرقاً في السليمانية وذي قار.

وقال مصدر أمني في بغداد لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية تمكنت من إحباط محاولة انتحار لامرأة من مواليد 2003 مع رضيعها من مواليد 2023، كانت تروم إلقاء نفسها في نهر دجلة من أعلى جسر الجمهورية وسط العاصمة.

وأضاف أنه تم نقل الأم والرضيع إلى مركز أمني كإجراء أصولي، مبيناً أنه بحسب ادعاء المرأة فإن سبب محاولة الانتحار يعود لخلافات مع زوجها.

وفي محافظة النجف، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "مراهقاً يبلغ من العمر 18 عاماً أقدم على الانتحار حرقاً داخل منزله وسط مدينة النجف".

وبين أن "دوافع الانتحار هو عشق المراهق لفتاة متزوجة، وأقدم على إنهاء حياته لعدم استطاعته الزواج منها".

بدوره قال المتحدث باسم شرطة إدارة كرميان التابعة لمحافظة السليمانية، العقيد سوران حمه غريب، لوكالة شفق نيوز، إن "فتى يدعى (هيمن إسماعيل كاكه علي) من مواليد عام 2010، لقي مصرعه غرقاً أثناء السباحة في مياه منطقة (بالەجو) الواقعة قرب قرية صالح آغا التابعة لناحية قورتو".

وأشار إلى انتشال جثة الفتى ونقله إلى مستشفى الطوارئ في قضاء كلار لاستكمال الإجراءات القانونية، مضيفاً أن "الشرطة باشرت بإجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتفاصيله".

في حين أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، بغرق فتى شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تمكنت من انتشال جثة الفتى من نهر الغراف ضمن حدود قضاء النصر شمالي محافظة ذي قار"، لافتاً إلى أن "الفتى كان يمارس مهنة الصيد مع والده وانزلق إلى داخل نهر الغراف".