في أربع محافظات.. مصرع طفلين وشاب وإصابة آخر بحوادث دهس وحرق متفرقة

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية وأمنية، يوم الثلاثاء، بمصرع طفلين وشاب، وإصابة آخر جراء حواث دهس وحرق متفرقة في محافظات ديالى، الديوانية، ذي قار، والبصرة.

وأبلغ مصدر محلي في ديالى، وكالة شفق نيوز، أن "شابا لقي مصرعه إثر انقلاب جرار (حراثة) زراعي في منطقة شمر التابعة لناحية كنعان 18 كم شرق بعقوبة".

وفي السياق، أكد مصدر محلي في ذي قار، لوكالة شفق نيوز، "تعرض أحد المتظاهرين الخريجين في الناصرية، لحادث دهس بالقرب من جسر الزيتون، ما أسفر عن إصابته بكسور".

فيما كشف مصدر في شرطة محافظة الديوانية، لوكالة شفق نيوز، عن "مصرع طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، جراء تعرض منزل عائلته في قضاء الحمزة الشرقي، لحادث حريق".

وأضاف المصدر، أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق تماس كهربائي".

من جانبه، أبلغ مصدر في شرطة البصرة، وكالة شفق نيوز، بـ"مصرع طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، إثر تعرضه لحادث دهس بواسطة (شفل) قرب منزله في قضاء الزبير".