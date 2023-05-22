في ذي قار وگرميان.. شاب ينهي حياته لأسباب نفسية ووفاة فتاة بظروف غامضة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الاثنين، بانتحار شاب بسبب سوء حالته النفسية، فيما توفيت فتاة مراهقة في إدارة گرميان بإقليم كوردستان بظروف غامضة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يقدم على الانتحار رمياً بالرصاص بواسطة سلاح (جي سي) داخل منزله بناحية الفضلية جنوبي محافظة ذي قار، وبحسب إفادت ذويه فإنه مصاب بحالة نفسية، حيث حاول انتحار عدة مرات سابقاً".

واضاف ان "سجيناً يبلغ من العمر 30 عاماً توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) دون معرفة الأسباب"، لافتاً إلى ان "المتوفى محكوم بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وفي إدارة گرميان بإقليم كوردستان، أبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز، بأن "طالبة تبلغ من العمر 14 عاماً توفيت وتم نقل جثمانها إلى دائرة الطب العدلي في كلار، وتبين أن سبب الوفاة هو الموت اختناقاً مما يرجح أنها انتحرت شنقاً".

وبين أن "شرطة گرميان باشرت بتحقيقات مكثفة لمعرفة سبب الوفاة".