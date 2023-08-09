في ذي قار ونينوى.. مصرع وإصابة 9 أشخاص بحوادث متفرقة

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ذي قار، يوم الأربعاء، بمصرع وإصابة أربعة أشخاص بحوادث مختلفة في المحافظة، فيما أصيب خمسة آخرون بحادث سير في نينوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "حادث دهس في حي الرسول قرب مستشفى بنت الهدى وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، أدى إلى وفاة امرأة في الستينيات من عمرها، وإصابة رجل وامراة آخرين".

وبين أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشار إلى أن "شاباً يبلغ من العمر 19 عاماً لقي مصرعه غرقأً في نهر الوفاء بناحية السديناوية شرقي مدينة الناصرية، وتم انتشال الجثة من قبل المفارز الأمنية وإرسالها للطب العدلي".

وفي نينوى، وقع حادث سير مروع على طريق موصل - ربيعة قرب قرية "أبو وني" وأدى إلى إصابة خمسة أشخاص ثلاثة منهم في حالة حرجة، مشيراً إلى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.