في ذي قار وكرميان.. مصرع واصابة 4 اشخاص بحادث سير وسجن طويل بسبب حقائب نسائية

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة إدارة كرميان، يوم الاربعاء، بمصرع واصابة اربعة أشخاص بحادث سير، فيما أصدرت محكمة بذي قار حكم طويل بالسجن بحق سارق حقائب نسائية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "ثلاثة اشخاص لقوا مصرعهم واصيب رابع بجروح بانقلاب مركبة تقلهم على طريق كفري – كلار".

واضاف ان "جثث الضحايا نقلت الى الطب العدلي في كلار والمصاب الى المستشفى فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وفي ذي قار ابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، بأن "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالسجن 27 عاماً بحق متهم تمت ادانته بسرقة 16 حقيبة نسائية داخل اسواق مدينة الناصرية مركز المحافظة خلال الاشهر الماضية".

وبين المصدر، ان القرار صدر استناداً لاحكام المادة 444 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".