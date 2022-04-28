خلال ساعات.. انتحار ثلاث فتيات بمدن مختلفة في العراق

شفق نيوز/ أقدمت طالبة على الانتحار في محافظة ذي قار، يوم الخميس، بسبب تعثرها بالدراسة وحرمانها من الدخول بالامتحان المركزي (البكالوريا)، فيما انتحرت طالبة أخرى في إقليم كوردستان لأسباب مجهولة، وفي بغداد أيضاً سُجلت حادثة مشابهة.

وأبلغ مصدر أمني في ذي قار، وكالة شفق نيوز، ان "الفتاة المنتحرة دون العشرين من العمر، وقامت بشنق نفسها بواسطة حبل داخل منزلها بمنطقة الشرقية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين ان "سبب اقدام الفتاة على الانتحار يعود لعدم دخولها امتحانات البكالوريا هذا العام"، مشيرة الى نقل الجقة الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات الثانونية.

إلى ذلك، اعلنت مديرية شرطة ادارة كرميان المستقلة باقليم كوردستان، ان فتاة في الثامنة عشر من عمرها اقدمت على الانتحار بشنق نفسها في مدينة كلار.

وجاء المتحدث الاعلامي لشرطة كرميان، المقدم الحقوقي علي جمال قدوري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحادث حصل في حي بنكرد بقضاء كلار عندما اقدمت فتاة تدعى (أ. م. ص) من مواليد 2004 وهي طالبة في الصف الثاني عشر (السادس الإعدادي) على شنق نفسها في دارها ولقيت بذلك مصرعها.

واشار الى انه وفقا لما ذكره ذوو الفتاة المنتحرة فانها لم تكن لديها اي مشكلة وهم لا يعرفون سبب اقدامها على الانتحار، مبينا ان جثمانها نقل الى مركز الطب العدلي في قضاء كلار من اجل تشريحها.

واضاف البيان ان الشرطة فتحت ملفا تحقيقيا بالحادث لمعرفة سبب الانتحار.

وفي بغداد، أفاد مصدر أمني بانتحار فتاة تولد ٢٠٠٥ بشنق نفسها داخل منزلها في منطقة الكريعات من دون معرفة الأسباب، مشيراً إلى أن قوة أمنية نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته.