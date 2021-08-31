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في ذي قار.. أوامر بإعادة مسؤولين محليين لمناصبهم وإعفاء آخرين

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-31T13:24:35+0000
في ذي قار.. أوامر بإعادة مسؤولين محليين لمناصبهم وإعفاء آخرين

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء الدواية السابق، فليح حسن، يوم الثلاثاء، عودته إلى منصبه بقرار قضائي، فيما أبعد محافظ ذي قار مسؤولا محليا طالب اهالي مدينته بإقالته.

وقال حسن لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارا بإبطال أمر اعفائه من منصبه كقائممقام لقضاء الدواية وإعادته اليه"، لافتا إلى أن "ديوان محافظة ذي قار خاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن اعادتي الى منصبي وإبطال تعيين القائممقام الحالي نعيم السعيدي".

وكان محافظ ذي قار الأسبق ناظم الوائلي قد أصدر أمراً بإعفاء فليح حسن من منصبه كقائممقام لقضاء الدواية.

من جانب آخر، أصدر محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، امرا بنقل قائممقام قضاء النصر، خالد جاسم، إلى العمل في هيئة مستشاري المحافظ.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الخفاجي نقل جاسم إلى ديوان المحافظة مع كتاب شكر وتقدير لأعماله وجهوده خلال فترة تول الأخير المنصب هناك والذي استمر لـ14 عاما وحتى الآن.

وأشار إلى أن المحافظ عين قائممقام قضاء الشطرة، حيدر غالب، بدلاً من جاسم لإدارة قضاء النصر مؤقتا لحين تسمية شخص أصيل لادارته.

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