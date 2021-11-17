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في ذي قار والنجف.. موظفون ومحاضرون يحتجون ويغلقون مؤسسة حكومة

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-17T08:29:57+0000
في ذي قار والنجف.. موظفون ومحاضرون يحتجون ويغلقون مؤسسة حكومة

شفق نيوز/ أقدم العشرات من موظفي العقود في توزيع كهرباء ذي قار، يوم الأربعاء، على إغلاق فرع الشركة احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم، فيما تظاهر محاضرون مجانيون في النجف للمطالبة بإبرام عقود معهم.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز في الناصرية، بأن العشرات من موظفي شركة توزيع كهرباء ذي قار اقدموا على إغلاق فرع الشركة حتى إشعار آخر بعد إخراج كافة الموظفين.

ويأتي هذا التصعيد من قبل المتظاهرين على خلفية تأخر صرف رواتبهم لأكثر من 40 يوما، فيما تمركزت تعزيزات أمنية داخل الفرع لحماية الممتلكات العامة.

وفي النجف، تظاهر العشرات من المحاضرين المجانيين للمطالبة بتثبيتهم على العقود بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 315 لعام 2019.

وقال عدد من المحتجين لمراسلة وكالة شفق نيوز إنهم سيستمرون في التظاهرات لغاية الاستجابة لمطالبهم.

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