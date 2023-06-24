في ذي قار.. مؤتمر عشائري يعتبر المخدرات جريمة "مخلة بالشرف" ويهدر دم المتاجرين بها

شفق نيوز/ اعتبر مؤتمر عشائري في ذي قار، يوم السبت، أن تعاطي وترويج المخدرات جريمة "مخلة بالشرف"، وفيما تعهد بالإبلاغ عن المتورطين بهذه الجريمة، أعلن البراءة ممن يزاولها وعدم المطالبة بدمه في حال قُتل بمواجهة مسلحة مع القوات الأمنية.

وذكر بيان لقيادة شرطة ذي قار، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها عقدت مؤتمراً عشائرياً موسعاً بالتعاون مع قسم شؤون عشائر المحافظة برئاسة قائد شرطة ذي قار اللواء مكي شناع الخيگاني، وبحضور قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد الحربية، وممثل جامعة ذي قار استاذ علم الاجتماع محمد حمد السهر، ومدير شؤون العشائر العميد فلاح كاظم السعيدي، ومدير مكافحة المخدرات العقيد عمار سمير، إلى جانب جمع من رجال الدين وشيوخ ووجهاء العشائر وعدداً من مديري وممثلي الدوائر الأمنية ذات العلاقة، لمناقشة سبل محاربة انتشار ظاهرة المخدرات.

وتضمن المؤتمر مناقشات مستفيضة وآراء وأفكار من الواقع تهدف إلى توحيد الجهود على نبذ ومقاطعة المتعاطين والمتاجرين اجتماعياً والتبليغ عنهم.

وتضمن البيان الختامي عدداً من النقاط أهمها، ابلاغ الاجهزة الامنية عن اي نشاط او حالة مشبوهة للتعاطي او المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

واعتبار التعاطي والاتجار بالمخدرات جريمة "مخلة بالشرف"، إلى جانب اعلان البراءة ممن يتعاطى او يتاجر بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

ونصّ البيان الختامي على عدم المراجعة لغرض الافراج عمن يتعاطى او يتاجر بالمخدرات والمؤثرات العقلية عند القاء القبض عليه من قبل الاجهزة الامنية المختصة وعدم المطالبة بدمه عند قتله.

كما تضمن اصدار وثيقة شرف يوقع عليها سادات وشيوخ عموم المحافظة تنص على تجريم التعاطي والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وكذلك ابلاغ شيوخ العشائر بتسليم الشخص المتورط بالتعاطي الى مركز "الشفاء" في مستشفى الامام الحسين التعليمي واعفاءه من المسائلة القانونية.

واشترط البيان اشاعة ثقافة محاربة المخدرات وبيان مدى تأثيرها السلبي عل الفرد والمجتمع من خلال مضايف الشيوخ والدواوين والمناسبات الاجتماعية.