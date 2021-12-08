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في ذي قار.. منشور على فيسبوك يلقي بناشط صحي بالسجن (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-08T13:32:53+0000
في ذي قار.. منشور على فيسبوك يلقي بناشط صحي بالسجن (صور)

شفق نيوز/ كشف رئيس تنسيقية المهن الصحية جنوبي ذي قار، حيدر الخرسان، يوم الاربعاء، عن صدور أمر قبض قضائي بحقه بسبب انتقاده عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدير عام صحة المحافظة وسوء إدارته.

وقال الخرسان لوكالة شفق نيوز "سبق وان زرت لمرات عدة مدير عام صحة ذي قار سعدي الماجد، لأطلب منه زيارة قطاع الصحة في قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة، للاطلاع على الواقع المزري الذي يعيشه القطاع الصحي في هذه المناطق".

وبين، ان "المدير العام لم يستجب لطلباتي المتكررة من اجل الزيارة، فاتجهت لمواقع التواصل الاجتماعي من اجل مطالبته بزيارة القطاع الصحي جنوبي المحافظة، فتفاجأت لاحقاً بتحريك شكوى حزائية ضدي بتهمة تهديد موظفي الدولة".

واضاف الخرسان "صدر بحقي امر القاء قبض قضائي فسلمت نفسي للجهات المختصة وخرجت لاحقاً بكفالة مالية، على ان يتم عرض المنشورات على خبير لغوي لبيان فحوى التهديدات الموجودة فيها من عدمها".

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