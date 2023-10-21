في ذي قار.. ممرضة تنهي حياتها بسبب خلافات زوجية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم السبت، بأن ممرضة حكومية أقدمت على الانتحار داخل منزل ذويها وسط المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الممرضة تعمل في دائرة صحة ذي قار وفي الثلاثينيات من عمرها، وكانت في منزل ذويها عندما انتحرت شنقاً باستخدام وشاح رأس (شال)".

وبين أن "ذوي الضحية أبلغوا عن الحادثة وتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وبحسب التحقيقات الأولية الانتحار سببه خلافات مع زوجها المنتسب في وزارة الدفاع".

وأشار المصدر، إلى أن "القوة الأمنية نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية، فيما طلب ذوو الضحية الشكوى ضد الزوج".