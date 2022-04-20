في ذي قار.. مدير مدرسة يشكو تعرضه "لإعتداء" ذوي موظفة

شفق نيوز/ ما تزال محافظة ذي قار، جنوبي العراق، تسجل حالات "اعتداء" وبشكل يومي، على الكوادر التربوية في المحافظة وآخرها مايقوم به ذوو موظفة بحق مدير مدرسة ابتدائية.

وذكر مدير مدرسة "ابو تمام" الابتدائية ضياء صاحب صالح لمراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، أن "موظفة تعمل بصفة كاتب تم نقلها من قبل مديرية تربية محافظة ذي قار الى مدرسة متوسطة، كون القانون لا يسمح بوجود كاتبات في المدارس الابتدائية"، لافتاً إلى أن "موقع المدرسة المتوسطة التي نقلت إليها الموظفة في ذات المنطقة، ولم تكن بمكان بعيد عن سكنها".

وأضاف، أنه "بعد هذه الحادثة قامت الموظفة بتقديم شكوى لدى هيئة النزاهة ضدي بتهمة كيدية وخرجت منها بريء "، مشيراً إلى "إرسال (گوامة عشائرية) لي عن طريق ذوي الموظفة، وتم رفضها لعدم وجود اي سبب من اسباب الگوامة العشائرية في العرف العشائري، ولم اقم باي اعتداء عليها ".

وتابع صالح حديثه لمراسلنا قائلاً، انه "وبعد رفض الگوامة العشائرية التي ارسلت لي، تم تطويقي مطلع الاسبوع الحالي مع نهاية الداوم الرسمي من ثلاث جهات من قبل اشخاص على صلة قرابة بالموظفة، وقاموا برجمي بالطابوق وتعريضي للخطر والتسبب لعجلتي باضرار كبيرة ".

واكد مدير المدرسة، أنه "قدم شكوى ضد المعتدين عليه والمقربين من الموظفة، لكنهم قاموا بشكوى كيدية ضدي مواجهة لشكواي"، لافتاً إلى أن " أحد مديري مراكز الشرطة بذي قار يعمل على تعقب الشكوى في المحاكم كون الموظفة على صلة قرابة به، والذي يمتلك نفوذاً واسعاً بالأجهزة الامنية".

وطالب صالح، السلطات الحكومية "بانصافه وعدم تعريض حياته للخطر ومستقبله الوظيفي"، مشيراً إلى أنه "دخل بمشكلة لا ناقة له فيها ولا جمل، إذ أن قرار نقل الموظفة اتخذ من الجهات الأعلى منه".