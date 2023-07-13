في ذي قار.. لجنة حكومية تكشف تفاصيل جديدة عن تعذيب الناشط "لاري"

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في ديوان محافظة ذي قار، يوم الخميس، عن حقيقة تعرض الناشط المجتمعي، "لاري عباس"، إلى اختطاف وتعذيب داخل قسم الاستخبارات في المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قسم المتابعة في ديوان محافظة ذي قار، تولى متابعة ملف الناشط الذي تم اعتقاله من قبل قسم الاستخبارات في المحافظة، واللجنة التي تابعت الملف اكدت عدم تعرض (لاري) لاي تعذيب".

واشار إلى ان "اللجنة الحكومية اطلعت على فيديو كامل يتعلق باستجواب (لاري) داخل قسم الاستخبارات وانه لم يتعرض لاي تعذيب وكان اخراجه من المديرية بتعهد بعدم الانجرار وراء أفكار حزب البعث المنحرفة".

من جانبها، اوضحت عائلة الناشط المجتمعي "لاري" آخر تطورات القضية.

وذكر احمد عباس، شقيق لاري، لوكالة شفق نيوز، ان "العائلة تتجه لتقديم شكوى امام المحاكم المختصة ضد مديرية الاستخبارات، وهي بانتظار اكمال بعض الأوراق الخاصة بالقضية".

وبين، ان "العائلة تلقت اتصالات من جهات امنية عليا من بغداد للقاءنا والحديث عن الموضوع، للاطلاع اكثر عن تفاصيل الملف، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين".

ويوم أمس الأول الثلاثاء، وقال أحمد عباس، شقيق لاري، لوكالة شفق نيوز، ان "شقيقي قام برسم صورة للشاعر الشعبي الراحل عريان السيد خلف على أحد الجدران المجاورة لبهو بلدية الناصرية أسوة بالتمثال الموجود للشاعر داخل البهو".

وأضاف "هذه المبادرة اعتبرها البعض تمجيداً لحزب البعث المحظور وإن شقيقي ورسم صورة لصدام حسين على الجدران وليس لعريان السيد خلف".

وتابع حديثه "بعد يومين من ذلك قامت قوة من استخبارات الناصرية باختطاف شقيقي من الشارع دون اي امر قضائي، بحسب ما متوفر لدينا من معلومات".

وأكد عباس "شقيقي لاري تعرض للتعذيب داخل شعبة الاستخبارات بقوة، وانتزعت منه اعترافات غير صحيحة".

وعن قضية تلقيه مبالغ مالية من جهات تنتمي لحزب البعث، نفى عباس ذلك، موضحا "شقيقي بالفعل لديه تعاملات مع منظمات عالمية معروفة، بسبب كونه ناشط مجتمعي، وننفي ارتباطه بجهات مشبوهة".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام محلي خلال الاسبوع الجاري خبراً عن اعتقال قوة أمنية لناشط مدني شاب في محافظة ذي قار نظّم مبادرة "هذه ليست قمامتي لكن هذا وطني" لرفع القمامة من شوارع مدينته الناصرية وتجميل جدران المباني برسومات لشخصيات معروفة ومناظر طبيعية.