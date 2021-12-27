في ذي قار.. قتلها زوجها وزور وثيقة وفاتها للتملص من العقاب

شفق نيوز/ هزت جريمة مروعة محافظة ذي قار، يوم الاثنين، حيث أقدم منتسب في دائرة صحة المحافظة على قتل زوجته وتزوير وثيقة وفاتها على أنها توفيت بسبب تدهور صحتها.

وقال مهدي الصالحي، شقيق المجنى عليها، لوكالة شفق نيوز، ان "شقيقتي طالبت زوجها بالذهاب بطفلهم الى الطبيب لكونه يعاني من وعكة صحية، إلا انه قام بضربها ضرباً مبرحاً ثم قام بنقلها الى المستشفى التركي وبعد ساعة واحدة قام بإخراجها من المستشفى دون تلقيها العلاج المناسب او اجراء الفحص الطبي لها".

واشار الى ان "الجاني منتسب في المستشفى التركي كما أن والده ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية.

وأضاف أنه "بعد يومين من إخراجها من المستشفى تعرضت لانتكاسة صحية افقدتها الوعي وتم نقلها للمستشفى لكنها فارقت الحياة".

وبين الصالحي، ان "شقيقتي أبلغت والدتي وشقيقاتي انها تعرضت لضرب مبرح من زوجها وقامت بتصوير نفسها وحفظ الصور لديهن، لكنهم أخفوا الأمر عني لمدة يومين، خوفا من إجباري على تطليقها من زوجها، كونها لم تكن ترغب بالطلاق منه".

وتابع "بعد وفاتها اطلعوني على حقيقة الأمر والصور والتسجيلات الصوتية وقمت على الفور بمنع نقل جثمان شقيقتي الى النجف لدفنها وطلبت عرضها على الطب العدلي، حيث أن شهادة الوفاة التي أخرجت لها تفيد بأن سبب الوفاة هو تكسر في كريات الدم".

وأوضح الصالحي "بعد ان رفعت شكوى ضد الزوج واطلع قاضي التحقيق على القضية قرر إحالة الجثة الى الطب العدلي، واتضح أنها توفيت بسبب الضرب المبرح في جسدها والذي تسبب بتوقف الكلية عن العمل وحصول نزيف داخلي لديها مع كسر في الجمجمة، وغيرها من العوارض الصحية التي كانت نتيجة الضرب".

واكد ان "قاضي التحقيق إصدار أمر قبض وفق أحكام المادة 406‪ من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بتهمة القتل العمد على زوجها".

ولفت الى ان "دائرة صحة ذي قار وقيادة شرطة ذي قار تواصلا معي لتقديم الاعتذار عما جرى من لبس في إصدار وثائق غير صحيحة".

وطالب الصالحي أعلى السلطات في البلاد بالتدخل ومواجهة الجميع بالادلة وعدم تحريفها وحفظ حق شقيقته التي ذهبت ضحية ضرب زوجها لها.