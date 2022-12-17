في ذي قار.. شاب ينتحر بسبب الضغوط ورصاصة طائشة تنهي حياة فتاة

شفق نيوز/ سجلت ذي قار جنوبي العراق، يوم السبت، عدة حوادث امنية في مناطق متفرقة من المحافظة بينها انتحار ثلاثيني ووفاة فتاة برصاصة طائشة.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، ان "شاباً في الثلاثينات من عمره اقدم على الانتحار باطلاق رصاصة من مسدس في الرأس داخل منزله بحي الشهداء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين ان "سبب الانتحار يعود لضغوط العمل التي تعرض لها في الفترة الأخيرة بحسب ادعاء ذويه".

واشار المصدر الى ان "قوة امنية اعتقلت متهما اثناء قيامه بإطلاق النار في حفل زفاف بقرية سيد ذياب في قضاء قلعة سكر شمالي المحافظة، ما أدى إلا مصرع فتاة ثلاثينية نتيجة تلقيها رصاصة في جسدها".

وتابع ان "قضاء قلعة سكر شهد ايضا حادثا مروعا نتيجة انقلاب دراجة نارية نوع (تك تك) وسط القضاء، مما أدى لوفاة والدة سائق الدراجة التي كانت برفقته، فيما اصيب هو بجروح".