في ذي قار.. انتحار مراهق وطاعن في السن بحادثين منفصلين

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، بانتحار مراهق وطاعن في السن، وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً عثر على جثته متفسخة داخل مدرسة هيكل في مجمع تينا السكني وسط مدينة الناصرية".

وأشار المصدر، إلى أن "الشاب أقدم على الانتحار باستخدام حبل داخل المدرسة المذكورة"، لافتا إلى أن "الجثة عثر عليها متفسخة، كون الشاب فقد أثره قبل يومين نتيجة خلاف مع عائلته".

وفي حادثة منفصلة، أفاد المصدر، بأن "طاعن بالسن من مواليد 1940 اقدم على الانتحار في منطقة السيف قرب مدرسة الكرامة في الحبوبي وسط مدينة الناصرية".

وتابع المصدر، أن "الرجل عثر عليه ملفوف بحبل في شباك داخل منزله"، لافتا إلى أن "حادثة الانتحار كانت بسبب ضغوط مالية، فضلا عن إصابته بفايروس كورونا مؤخرا".