في ذي قار.. انتحار شابين ومجهولون يسلبون سيارة أجرة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم الأربعاء، بتسجيل حوادث امنية في المحافظة خلال الساعات الماضية بينها حالتي انتحار لشابين.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مجهولين اثنين قاما باستئجار عجلة صالون من ساحة الحبوبي وسط الناصرية إلى مركز قضاء الشطرة وفي احدى المناطق النائية قاما بتهديد صاحب العجلة بآلة جارحة وأخرجاه منها بالقوة مع سلبه هاتفه وماله والهرب بالعجلة إلى جهة مجهولة".

وبين ان "الضحية استطاع الوصول الى اقرب تواجد للقوات الامنية وابلغهم بالحادث والتي باشرت بالبحث عن العجلة".

وفي الناصرية ايضا، قال المصدر ان "شاباً يبلغ من العمر 17 عاماً أقدم على الانتحار شنقاً داخل منزله بمنطقة آل زيرج وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مضيفاً ان "شاباً آخر يبلغ من العمر 19 عاماً أقدم على الانتحار برمي نفسه في نهر الفرات من على جسر الحضارات وذلك بسبب فشله في دخول الامتحانات الوزارية".