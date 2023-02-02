في ذي قار.. انتحار رجل خمسيني وآخر يقضي بجلطة قلبية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم الخميس، بإقدام رجل على الانتحار برمي نفسه في نهر الفرات وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "رجلاً في الخمسينيات من العمر اقدم على الانتحار برمي نفسه في نهر الفرات خلف كلية العلوم من جهة صوب الشامية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

واضاف ان "الشرطة النهرية تسعى جاهدة للعثور على جثة الرجل، وفرق الغواصين توصل البحث في مياه النهر".

من جانب آخر "توفي مفوض في الشرطة يبلغ من العمر 52 عاماً يعمل في الشرطة المحلية بحراسة احد المباني الحكومية بقضاء الشطرة في ذي قار"، مبياً أن "الشرطي يسكن محافظة النجف، وقد توفي أثناء الواجب بعد تعرضه لجلطة دماغية لم تمهله لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".