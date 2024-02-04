في ذي قار.. النزاهة تكشف مخالفات وهدر للمال العام بـ10 مليارات دينار

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، عن ضبط مخالفات وهدر للمال العام في ثلاث مؤسسات حكومية بمحافظة ذي قار بلغت نحو عشرة مليارات دينار.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار ضبط أوليات ثلاث إجازات استثمارية في هيئة استثمار المحافظة، بعد أن لاحظ ارتكابها مخالفات فيها، وعدم قيام الهيئة بمتابعة آلية التعاقد بين المستثمر والمستفيدين من الوحدات السكنية في مجمع سكني استثماري بكلفة خمسة مليارات و589 مليوناً و785 ديناراً.

وأضافت أن شركة نفط ذي قار ارتكبت مخالفات في مشروع إنشاء مجمع سكني بمليارين و742 مليوناً و625 ألف دينار.

وأشارت إلى رصد هدر للمال العام في مجمع سكني استثماري للموظفين تمثل بقيام دائرة عقارات الدولة في المحافظة بنقل ملكية أرضٍ إلى بلدية الناصرية، التي بدورها منحتها إلى مستثمرٍ، خلافاً للضوابط؛ مما أدى إلى حرمان موظفي مديرية الإسكان العسكري من تخصيصها كقطع أراضٍ للضباط والمراتب، فضلاً عن حرمان خزينة الدولة من استحصال الأموال الناتجة عن بيع الأرض.

ولفتت الهيئة إلى قيام هيئة الاستثمار وبلدية الناصرية بالتلاعب ونقل إجازة مشروعٍ استثماري بكلفة ملياري دينار من مستثمرٍ إلى آخر بدعوى تنازل المستثمر الأول.

وأكدت حدوث هدرٍ للمال العام في عملية بيع 16 قطعة أرضٍ سكنيةٍ في بلدية الناصرية بالمزادات بأسعارٍ لا تتناسب مع الأسعار السائدة في السوق، لافتة إلى تنظيم مزاداتٍ بصورةٍ شكليةٍ وحصر مزاد كل قطعةٍ بشخصٍ واحدٍ؛ بالرغم من استفادتهم سابقاً، مشيراً إلى كشف تلاعبٍ وتحريفٍ في عملية تسجيل عقارٍ في ناحية أور من خلال تسجيل 51 دونماً باسم من له حق التصرف، خلافاً لكتاب التمليك الصادر عن مديرية زراعة ذي قار الذي ينص بأن المساحة التي تسجل 23 دونماً فقط، وفي بلدية الدواية تم ضبط تلاعبٍ في بيانات الموظفين ضمن القرار 315 لسنة 2019.

وفي مديرية التربية في المحافظة، لاحظ الفريق مخالفاتٍ للتعليمات والضوابط في ترميم وتأهيل أربع مدارس بكلفة 486 مليوناً و819 ألف دينار، ضمن برنامج "الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ والتنمية".