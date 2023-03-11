في ذكرى تأسيسها.. الصحافة الكربلائية تشكو ممنوعات بالجملة وإنغلاقاً إعلامياً

شفق نيوز/ احتفل الإعلاميون والصحفيون في محافظة كربلاء، بالذكرى السابعة بعد المئة على تأسيس الصحافة الكربلائية، والتي تصادف السابع من آذار عام 1916، لكن بسبب زيارة النصف من شعبان، تقرر تأجيل الاحتفال إلى اليوم السبت.

حيث أُقيم كرنفال بحضور رسمي وصحفيين روّاد وأغلب الصحفيين في محافظة كربلاء، وتخلل الاحتفال إلقاء قصائد وتكريم الرواد والحاصلين على الشهادات العليا.

وتحدث صحفيون لوكالة شفق نيوز، عن المعوقات التي يعاني منها الصحفي الكربلائي أثناء عمله، أبرزها صعوبة الحصول على المعلومة، وأحياناً مضايقات أمنية وتقييد للحركة، فضلاً عن قلّة التخصيصات المالية، داعين مجلس النواب إلى ضرورة تفعيل قانون حماية الصحفيين لتسهيل عملهم.

يقول رئيس فرع نقابة الصحفيين في كربلاء، حسين الشمري، إن "الصحفي يمرّ بمتاعب في عمله، فبعد استتباب الأمن وجائحة كورونا، لا يزال الكثير من الصحفيين يعانون في كيفية الحصول على المعلومة، لكن بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة (الأمنية أو الخدمية أو الحكومة المحلية)، يتم تذليل الكثير منها".

ويضيف الشمري لوكالة شفق نيوز، كما أن "بعض الصحفيين يعانون من نقص التخصيصات المالية في المؤسسات التي يعملون فيها، حيث لا يتناسب الراتب مع الجهد والحركة والمخاطر التي يتعرضون لها، فضلاً عن معاناتهم من أجل الحصول على قطعة أرض أو قرض أو سيارة من الشركات من خلال النقابات".

ويؤكد، أن "النقابة جادة لتوفير كل ما يخدم الصحفي، وهناك مساعٍ مع وزارة الصحة والمستشفيات الأهلية في سبيل حصول الصحفيين على العلاج المجاني أو شبه المجاني أو تخفيضه إلى نسبة 50%".

ممنوعات بالجملة

تشير الإعلامية دعاء باسل من محافظة كربلاء، إلى أن "كربلاء من المدن الدينية والسياحية المهمة على صعيد العالم، كما أنها من المدن المقدسة التي فيها الكثير من الممنوعات، خصوصاً على النساء، لكن هناك عدد كبير من الإعلاميات واجهنها بالتحدي والصرامة، واثبتن للجميع مدى قدرتهن على نقل صورة كربلاء بأجمل وأبهى حلّة".

وتضيف باسل - التي تعمل مراسلة إذاعة جمهورية العراق - خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، أن "الكثير من الإعلاميات الكربلائيات أصبحن كواكب في هذا المجال، خاصة بعد سقوط النظام السابق، حيث عملن في الصحف والمجلات والإذاعات والقنوات الفضائية من مراسلات وكاتبات ومقدمات".

دعوة إلى البرلمان

يؤكد المراسل حسن هادي من محافظة كربلاء، أن "المضايقات الأمنية وعدم تسهيل تحرك الصحفي من أهم المشاكل التي تواجه الصحفيين، فضلاً عن صعوبة الحصول على المعلومة من أغلب المؤسسات الحكومية، حتى باتت المحافظة مغلقة إعلامياً نتيجة تلك الممارسات، لذلك ينبغي على البرلمان تفعيل قانون حماية الصحفيين".

ويطالب هادي - الذي يعمل مراسلاً لقناة دجلة الفضائية - في حديث لوكالة شفق نيوز، بـ"الاعتراف بالباجات (هويات التعريف) التي يحملها الإعلامي عند عملية التصوير داخل مدينة كربلاء دون اللجوء إلى إعلام قيادة شرطة كربلاء".