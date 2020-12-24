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في ذكراهما الأولى.. سليماني والمهندس في صور كبيرة بشوارع بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-24T15:04:43+0000
في ذكراهما الأولى.. سليماني والمهندس في صور كبيرة بشوارع بغداد

شفق نيوز/ مع اقتراب الذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني وأبي مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي؛ انتشرت صورهما في العديد من شوارع وساحات العاصمة بغداد.

وأظهرت الصورة الكبيرة إضافة لسليماني والمهندس، صور القيادي في حزب الله عماد مغنية الذي قتل في 12 شباط 2008 بحادث تفجير سيارة في دمشق، كما ظهر في بعض الصورر (قناص الدواعش) ابو تحسين الصالحي الذي قضى في 29 من أيلول 2017 خلال معركة تحرير قضاء الحويجة.

واغتيل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، رفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، في قصف صاروخي أمريكي، استهدف موكبه في مطار بغداد.

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