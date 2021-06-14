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في ذكراها السابعة.. دعوة أهالي ضحايا سبايكر لتسلم جثامينهم

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-14T10:39:39+0000
في ذكراها السابعة.. دعوة أهالي ضحايا سبايكر لتسلم جثامينهم

شفق نيوز / أعلن مركز الطب العدلي العسكري، في مطار المثنى وسط بغداد، إطلاق الوجبة 31 لمجزرة ضحايا سبايكر.

ودعا المركز، ذوي الضحايا المذكورين في القائمة (31) إلى "مراجعة مديرية الأمور الطبية العسكرية في مركز الطب العدلي العسكري بمطار المثنى العسكري، لغرض استلام الشهداء في الساعة السابعة من صباح يوم غد".

وطالب المركز، ذوي الشهداء، بـ"جلب المستمسكات الثبوتية وحجة الوفاة".

وبخصوص التسلسلات (5-7)، أوضح المركز، أن "الشهيدين منسوبين إلى فوج مكافحة إرهاب الموصل حسب كتاب وزارة الدفاع المرقم 443 في 7/4/2021، أما التسلسل (6) الشهيد فاضل عباس ظاهر محسن، مراجعة دائرة الطب العدلي".

مرت يوم أمس 12 حزيران الذكرى السابعة لجريمة سبايكر التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابية بحق العناصر الأمنية إبان احتلالها الموصل وجزءاً من محافظة صلاح الدين.

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