في ذكراها الخامسة.. مركز حقوقي يدعو السوداني للوفاء بوعده بشأن أحداث "تشرين"

شفق نيوز/ جدد مركز "النخيل" للحقوق والحريات الصحفية، يوم الجمعة، تذكيرها لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني للوفاء بوعده الذي قطعه بشأن الإعلان عن نتائج التحقيق بأحداث "تظاهرات تشرين".

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "في الذكرى الخامسة لاندلاع تظاهرات تشرين، نحيي أرواح شهداء هذا الحراك الجماهيري الكبير الذي حظي بتأييد غالبية الشعب العراقي والمرجعيات الدينية والروحية والتي نادت بمطالب حقة ومشروعة في وطن آمن مستقر سيد نفسه".

وأضاف "كما لا ننسى مئات المغيبين والجرحى والمعاقين الذين ما يزالون يعانون من الأنين والوجع حتى اليوم وهم يفتقدون لأبسط متطلبات الرعاية الصحية".

وأشار إلى أنه "لا يفوتنا أيضاً أن نستذكر جموع الصحفيين والإعلاميين الذين قدموا التضحيات وجرى ملاحقتهم وتغييبهم بسبب أداء واجبهم في تغطية التظاهرات".

وشدد المركز "هذه المناسبة تدعونا لتذكير حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالكشف عن نتائج التحقيق بأحداث تظاهرات تشرين، حيث مرّ أكثر من عام على توجيه السوداني بتسريع إجراءات اللجنة المكلفة بالتحقيق في الأحداث التي رافقت تظاهرات تشرين دون إحراز أي تقدم يذكر وهو ما يعتبر انتكاسة في مسار العدالة".

ويصادف اليوم الجمعة 25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، الذكرى الخامسة لانطلاق تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد لتتوسع بعدها في المحافظات التسع الوسطى والجنوبية واستمرت لعدة أشهر، وتخللتها العديد من الأحداث أبرزها الصدامات الدامية بين المتظاهرين والقوات الأمنية أسفرت سقوط المئات من القتلى والجرحى، كما تم اعتقال العديد من المتظاهرين والإعلاميين الذين كانوا يقومون بتغطية التظاهرات، فيما تم تغييب آخرين ما زال مصيرهم مجهولاً حتى اليوم.