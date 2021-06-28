في ذروة موجة الحر.. توقف مفاجئ لخطين للطاقة الإيرانية في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت مديرية توزيع الكهرباء في ديالى، يوم الاثنين، توقف خطي نقل الكهرباء من الجانب الإيراني لأسباب مجهولة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن خطي ديالى_ميرساد ٤٠٠ كي في المغذي لاقضية الخالص وبعقوبة وبلدروز، وخط سربيل زهاب ١٥٠ كي في المغذي لاقضية خانقين والمقدادية توقفا بشكل مفاجئ من الجانب الإيراني دون معرفة الأسباب.

وأشارت إلى أن "هذا الأمر تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في عموم محافظة ديالى، إضافة إلى تقليل حصة الطاقة المجهزة للمحافظة من قبل السيطرة الوطني بسبب تجاوز الاحمال الحدود المقررة للعمل بها بسبب زيادة الطلب على الطاقة والتي تسببت بأنقطاع التيار الكهربائي على أغلب المدن في محافظتنا العزيزة".

ويأتي انقطاع الخطين وسط موجة حرارة تجتاح العراق، وتصل في الكثير من المناطق إلى ٥٠ درجة مئوية، وهو ما يزيد الطلب على الطاقة.