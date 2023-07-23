في ذروة درجات الحرارة.. خلل فني يضرب كهرباء جنوب العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مديرية كهرباء الجنوب، يوم الأحد، بأن خللاً فنياً أدى إلى خروج نقل الطاقة عن تغذية العديد من المدن والمناطق في جنوب العراق، بالإضافة إلى محافظات أخرى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الخلل حصل في أحد خطوط نقل الطاقة (132KV ضغط عالي) في البصرة، تطلب إطفاء الخط لإصلاحه، ما إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المدن والمناطق في محافظات البصرة وميسان وذي قار وعدد من المحافظات الآخرى".

وبين المصدر أن "العطل تم تداركه بسرعة كبيرة من قبل كوادر الصيانة، وخاصة في محطات البصرة، حيث تم إعادة غالبيتها إلى العمل".

وأكد أن "التيار الكهربائي في البصرة شبه مستقر حالياً باستثناء بعض المناطق حيث تراجع التجهيز فيها بواقع ساعتيّ تشغيل وساعتيّ إطفاء".