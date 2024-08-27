في ديالى.. 160 ألف شخص يتنافسون على 7 آلاف درجة وظيفية وتعهد بعدم التلاعب

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، يوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين للدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة البالغة نحو 7000 درجة بلغ 160 ألف شخص.

وقال الكروي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المجلس عقد اليوم جلسة استضاف خلالها المحافظ لمناقشة ملف الدرجات الوظيفية البالغة 7486 درجة والمخصصة لمحافظة ديالى"، لافتا الى أن "عدد المتقدمين اليها بلغ 160 ألف متقدم".

وأضاف أن "المجلس قرر تشكيل لجنة مشتركة مع المحافظة لتدقيق المتقدمين للدرجات الوظيفية وحال ثبت وجود أية خروقات لتعليمات وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء فإن المجلس سيتخذ الاجراءات اللازمة لفتح رابط التقديم من جديد لضمان شفافية توزيع الدرجات الوظيفية بعدالة على مستحقيها".

وأكد الكروي أن "كل أهالي ديالى ينتظرون هذه الدرجات الوظيفية منذ نحو 8 أشهر ومجلس ديالى حريص على أن يكون توزيعها بشكل عادل على المواطنين من مختلف المناطق".

وفي وقت سابق حذر عضو مجلس محافظة ديالى فادي اللهيبي، من مخاطر الاستيلاء على أكثر من 7 آلاف درجة وظيفية في المحافظة، فيما اقترح إعادة التقديم اليها من جديد وإهمال بيانات التقديم السابقة.