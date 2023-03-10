في ديالى وكرميان.. شاب ينهي حياة والدته وانتحار فتاة بإطلاق نار

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في ديالى وكرميان، اليوم الجمعة، بمقتل امرأة على يد نجلها وانتحار فتاة باطلاق نار تحت ظروف غامضة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ إن "امرأة في الخمسينيات من عمرها توفيت بعد تلقيها ضربة على رأسها من ابنها بسبب مشادة كلامية بينهما في ساحة الفلاحة، وسط بعقوبة".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي واعتقلت ابنها لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وفي كرميان ذكر مصدر في الشرطة أن فتاة أقدمت على الانتحار بإطلاق النار على نفسها داخل منزلها في قضاء كفري بظروف غامضة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن "فتاة تبلغ من العمر 27 عاما اقدمت على اطلاق النار على نفسها من سلاح نوع مسدس داخل منزلها في قضاء كفري لأسباب وظروف غامضة حتى الآن"، مؤكداً أن "جثة الفتاة نقلت الى الطب العدلي في قضاء كلار فيما فتحت القوات الامنية تحقيقا بالحادث".