في ديالى.. وفاة ضابط شرطة متأثراً بجراح من حادث سير

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في ديالى، يوم الخميس، بوفاة ضابط برتبة عقيد متأثرا بإصابات بليغة جراء حادث سير على طريق قره تبه - جلولاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "العقيد عبد القادر شبل المنسوب الى مديرية شرطة قره تبه، توفي اليوم بعد رقوده في العناية المركزة في مستشفى بعقوبة جراء إصابته بحادث سير أمس الأول الثلاثاء".

وأبلغ مصدر أمني في وقت سابق وكالة شفق نيوز، بأن ضابطاً برتبة عقيد أصيب ليلة الثلاثاء بعد انقلاب عجلته وابتعادها عن الطريق مسافة 200 متر في تلال حمرين خلال توجهه الى منزله من ناحية قره تبه الى جلولاء.

واضاف ان "الاتصالات انقطعت بين الضابط وذويه وتم العثور عليه مصابا بعد ساعات من البحث"، مشيرا إلى نقله الى مستشفى المقدادية لتلقي العلاجات اللازمة.