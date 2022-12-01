في ديالى.. وساطات حكومية وعسكرية تطفئ فتيل "فتنة" بين العصائب والتيار

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، حقيقة المشاجرة بين أفراد من حركة عصائب أهل الحق والتيار الصدري في قضاء الخالص.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شجارا نشب بين شخصين أحدهما ينتمي لعصائب أهل الحق والآخر من التيار الصدري، قرب مديرية تربية الخالص (15 كم شمال شرق بعقوبة)، تطور إلى تهديدات وتجمع لعناصر الجانبين كاد أن يتطور إلى نزاع مسلح لولا تدخل قوات الجيش ووساطات حكومية أفضت إلى إنهاء المشكلة واطفاء النزاع".

وأضاف أن "مديرية تربية الخالص أخلت الدائرة من الموظفات تحسبا لأي طارئ أو حادث"، مؤكدا أن "الأوضاع مستقرة وتحت السيطرة".