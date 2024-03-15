في ديالى.. ورشة صغيرة تحافظ على ديمومة مهنة الصيد البري (صور)

شفق نيوز/ بلا كلل أو ملل، يواصل محمد النجار صاحب الـ71 عاماً، صنعته التي امتهنها منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن في محافظة ديالى.

ويقول النجار لوكالة شفق نيوز "توجهت إلى أعمل في هذه المهنة رغم أنها ليست مهنتي الأساسية، فأنا أصلاً نجار لكن في العام 1992 أصبحت هذه مهنتي".

ويضيف "تعلمت هذه المهنة من خلال خدمتي في الجيش السابق، حيث أقوم بصيانة بنادق الصيد سواء معدنها أو خشبها، وبما أمتلكه من خبرة عسكرية استطعت التميز في هذه المهنة، كما أن أدواتها الاحتياطية متوفرة في العاصمة بغداد".

وعن الإقبال على ورشته من قبل الصيادين، يؤكد النجار "البنادق الحالية كثيرة الأعطال لذلك الإقبال جيد، كما أن مهنة صيد الطيور والحيوانية البرية مستمرة في ديالى".

وتعد محافظة ديالى وجهة مهمة لصياديّ الطيور والحيوانات البرية، بسبب طبيعتها الزراعية ووفرة المياه فيها، بالإضافة إلى أنها محافظة حدودية.