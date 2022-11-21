في ديالى وذي قار.. مصرع اثنين بحادثيّ سير وتسليب عجلة

شفق نيوز/ افادت مصادر امنية في ديالى وذي قار، يوم الاثنين، بمصرع مدنيين اثنين بحادثيّ سير منفصلين، فيما تم اعتقال اربعة اشخاص، وتسليب سيارة أجرة.

وقال مصدر في ديالى لوكالة شفق نيوز، إن "مدنيا لقي مصرعه بحادث تصادم عجلتين على طريق ناحية السلام – بعقوبة ٢٥ كم شمال شرق بعقوبة، بسبب الاجتياز الخاطئ في الطريق".

واشار إلى أن "الجهات الصحية والمرورية اتخذت الإجراءات اللازمة حيال الحادث".

وتشهد ديالى حوادث سير مرورية يوميا بسبب مشاكل الطرق واهمال قواعد السلامة المرورية أو الحوادث العرضية غير المتعمدة.

من جهته ابلغ مصدر أمني في ذي قار، وكالة شفق نيوز، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة خلال الساعات الماضية.

وقال المصدر إن "حادث تصادم على الطريق السريع قرب منطقة تل اللحم بين عجلة نوع (بيك اب) وعجلة نوع (البي قلاب)، أدى الى وفاة سائق عجلة (بيك آب) على الفور".

واشار الى ان "القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على اربعة أشخاص قاموا باطلاق النار أثناء حفل زفاف في قضاء الجبايش جنوبي مدينة مركز المدينة الناصرية".

وتابع المصدر، ان "مجهولين قاموا باستئجار عجلة صالون بنية الذهاب لقضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية، وفي منتصف الطريق قاموا بتسليب عجلة السائق بعد أن أشهروا السلاح بوجهه، والاعتداء عليه بالضرب".