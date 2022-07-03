في ديالى.. نائبة تطالب بكشف ملفات الفساد المحصنة بـ"الفيتو"

شفق نيوز/ طالبت نائبة عن تحالف السيادة في ديالى اللجان الرقابية ودوائر النزاهة بفتح جميع ملفات الفساد الكبيرة في جميع دوائر ديالى بعيدا عن الصراعات الشخصية والطائفية.

وقالت النائبة عن التحالف في ديالى نورس محمود العيسى لوكالة شفق نيوز؛ ان "الكثير من دوائر ديالى تعج بملفات فساد وهدر للمال العام لم تفتح منذ سنوات طويلة بسبب الصفقات الحزبية والسياسية والمصالح الفئوية و محاصصات على حساب مصالح المحافظة والمواطن".

وشددت العيسى على "اعتماد معايير مهنية ولجان حيادية تتولى التحقيق بملفات الفساد في ديالى وعدم استثناء أصحاب فيتو الأحزاب المتنفذة والارتباطات الأحزاب الكبرى"، رافضة "استغلال الفساد وشبهاته لتصفية حسابات شخصية ومصالح ضيقة بعيدا عن المصلحة الوطنية العليا للمحافظة".

ولفتت الى "وجود الكثير من ملفات الفساد تم إغلاقها وتسويفها بطرق احتيال قانونية يصعب كشفها بعد ضياع الاثار والأدلة قبل جهات محترفة ومتمرسة بهدر وسرقة المال العام"، داعية الى "رفع الفيتو عن جميع الجهات والأشخاص المدعومين من أحزاب كبرى وجهات متنفذة الى جانب توفير الحماية الأمنية والأجواء الملائمة للجان التحقيقية لأداء عملها بمهنية بعيدا عن أي مخاطر أو تهديدات".

وتعاني ديالى منذ سنوات طويلة من تلكؤ المشاريع الكبيرة والاستراتيجية بسبب الأوضاع الامنية والأزمات المالية التي عصفت بالبلاد خلال الحرب مع التنظيمات الارهابية الى جانب سيطرة جهات وأحزاب متنفذة على دوائر حكومية مهمة منذ أكثر من 15 عاما.