في ديالى.. معلم ينهي حياته بسبب مشروع خاسر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بأن معلماً أنهى حياته شنقاً بسبب مشاكل نفسية واجتماعية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً يدعى (س. ع) من تولد 1991 يعمل معلماً في ناحية جديدة الشط شمال غربي ديالى، أقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل معلق في سقف منزل أستأجره ويسكنه بمفرده منذ شهر، بحسب أقوال شقيقه الذي بين ذلك".

وأضاف "شقيق الضحية أوضح أن المنتحر شارك بكل أمواله في مشروع يجهلونه وخسر كل أمواله"، مشيراً إلى أن "المنتحر متزوج مرتين ومطلق ولديه طفل واحد بعمر أربع سنوات وليس لديه أية مشاكل مع عائلته أو عائلة طليقتيه بحسب أقوال شقيقه".

ولفت المصدر إلى أن "قوة أمنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتحت تحقيقاً بالحادث".