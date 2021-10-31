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في ديالى.. معتصمون يقطعون طريقاً حيوياً للمطالبة بالكشف عن قتلة ضابط شرطة (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-31T07:23:43+0000
في ديالى.. معتصمون يقطعون طريقاً حيوياً للمطالبة بالكشف عن قتلة ضابط شرطة (صور)

شفق نيوز/ نظم جمع من قبيلة "عتبة" في ديالى، يوم الاحد، اعتصاما مفتوحا للمطالبة بالكشف عن قتلة ضابط في الشرطة سقط ضحية في أطراف قضاء المقدادية الشهر الماضي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن المحتجين قطعوا طريق بلدروز - بعقوبة للمطالبة بإعادة التحقيق في قضية مقتل المقدم سرمد جامل العتبي الذي قتل بهجوم مسلح على نقطة تفتيش للشرطة في أطراف قضاء المقدادية قبل أكثر من شهر.

وجدد المحتجون مطالبهم بالكشف عن قتلة المقدم العتبي الذي تم تسويف قضية قتله وتسجيله كضحية هجوم لتنظيم داعش فيما يصر ذوو المقدم المغدور على أن اغتياله نفذته جماعة مسلحة وليس تنظيم داعش.

ونظمت قبيلة عتبة عدة تظاهرات في بعقوبة وبغداد للمطالبة بالكشف عن قتلة المقدم، واحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

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