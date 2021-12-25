في ديالى.. مصرع مدني بحادث سير ونشوب حريق داخل "علوة" (صور)

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم السبت، بمصرع شخص جراء حادث مروري، فيما اندلع حريق بأحد مراكز بيع الخضار والفواكه "علوة" في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "صاحب مطعم لقي مصرعه بحادث دهس خلال عبوره شارع كركوك - بغداد عند مدخل قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة، وتم نقل جثة الضحية الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

ويشهد طريق كركوك – بغداد حوادث سير مستمرة بسبب الزخم المروري وعدم انتظام السير في الطريق وتهالك بعض مقاطعه في عدة مناطق.

من جانب اخر، أبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز، بإخماد حريق كبير في احد مراكز بيع الفواكه والخضار "علوة" في ناحية جديدة شمال غرب بعقوبة.

وقال المصدر ان حريقا "نشب في علوة جديدة الشط وتسبب بأضرار جسيمة التهمت كميات كبيرة من المحاصيل"، مبينا ان "أسباب الحريق مجهولة وقيد التحقيق".

وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق بالكامل".

وتشهد ديالى حرائق مستمرة تطال البساتين والمجمعات التجارية لاسباب متعمدة او حوادث عرضية.