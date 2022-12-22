في ديالى.. مصرع صيدلاني بحادث سير وإلقاء جثة شاب أمام مستشفى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الخميس، بمصرع صيدلاني بحادث سير شمال غرب بعقوبة، فيما ألقى شخص مجهول بجثة شاب أمام مستشفى وسط المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "طبيباً صيدلانياً لقي مصرعه جراء انقلاب عجلته على طريق بغداد - كركوك (25 كم شمال غرب بعقوبة)"، مشيراً إلى أنه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي فيما اتخذت السلطات المرورية الاجراءات اللازمة".

وتشهد ديالى مسسلسلا يوميا من الحوادث المرورية لاسباب عدة ابرزها الاهمال ورداءة الطرق.

من جانب آخر، أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "شخصاً مجهول الهوية ألقى من سيارته بجثة شاب تولد 1998 عليها آثار إطلاقات نارية، امام بوابة مستشفى عام بعقوبة ولاذ بالفرار".

وأشار الى ان "دوريات من الشرطة طاردت الشخص المجهول وما زالت تتعقبه حتى الان"، مضيفا ان "جثة الشاب نقلت الى الطب العدلي فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث لكشف ملابسات الجريمة الغامضة".