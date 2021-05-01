في ديالى.. لجان حوار برعاية الكاظمي لفض نزاعات العشائر

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي في ديالى، يوم السبت، تشكيل لجنتان برعاية مكتب رئيس الوزراء، للحوار المجتمعي وفض النزاعات العشائرية والمجتمعية، تحت إشراف الأجهزة الأمنية والحكومية.

وقال عضو لجنة الحوار والتعايش السلمي في مكتب رئيس الوزراء سعد جلوب الدجيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنتين تم تشكيلهما في قضائي بعقوبة والمقدادية، كل لجنة تتألف من 15 شخصية مؤثرة مجتمعيا، تأخذ على عاتقها استقطاب أكبر عدد من الشرائح المجتمعية لتنفيذ برامج المصالحات وإنهاء ظاهرة الثارات العشائرية التي باتت ظاهرة تهدد الأمن الاجتماعي وتوازي خطر الإرهاب".

وأضاف الدجيلي، أن "اللجنتين في طور التشكيل وهما نواة لتشكيل لجان أخرى في الوحدات الإدارية الساخنة والتي تشهد نزاعات و ثارات عشائرية مستديمة تتطلب جهودا عشائرية واجتماعية لحسمها وسيكون لها انفتاح وتنسق شامل مع الاجهزة الحكومية".

ولفت إلى أن "المشكلات والنزاعات العشائرية والاجتماعية عرقلت عودة النازحين إلى الكثير من مناطق ديالى منذ سنوات عدة ما يتطلب إطلاق برامج ساندة للقوات الامنية والأجهزة الحكومية لبسط سلطة وهيبة القانون وانهاء جميع مظاهر العنف التي تمس الإرث التاريخي والثقافي لمحافظة ديالى".