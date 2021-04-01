في ديالى.. قرد يفلت من قفصه ويهاجم طفلة

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، يوم الخميس، بأن قردا استطاع الافلات من القفص وهاجم طفلة كانت برفقة عائلتها في احد المتنزهات ببعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان احد القرود في متنزه "التحري" في اطراف بعقوبة، تمكن من الافلات من قفصه وهاجم الطفلة وعضها مما تطلب نقلها الى المستشفى.

واضاف ان العاملين في المتنزه طاردوا القرد وتمكنوا من الامساك به واعادته الى القفص.

وتعد هذه الحادثة من الحوادث النادرة في ديالى، خاصة وان المحافظة تفتقر الى الاماكن السياحية او حدائق الحيوانات في المرافق السياحية العامة.