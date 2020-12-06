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في ديالى .. فتاة تنهي حياتها حرقاً

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-06T10:36:38+0000
في ديالى .. فتاة تنهي حياتها حرقاً

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة ديالى اليوم الاحد بانتحار فتاة في العقد الثاني من العمر بواسطة اضرام النيران في جسدها وذلك في ناحية العظيم ٦٠ كم شمال بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان فتاة عشرينية اقدمت على الانتحار حرقا في منزلها باطراف ناحية العظيم.

واضاف المصدر ان اسباب الحادث غامضة وان السلطات الامنية فتحت تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث.

وبحسب الاحصائيات الرسمية شهدت ديالى خلال العام الحالي اكثر من ٤٠ حالة انتحار اغلبها بصفوف الشبان بسبب التآثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي او مشاكل نفسية.

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