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في ديالى.. غرق شاب وانتحار آخر حرقا

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-07T08:44:19+0000
في ديالى.. غرق شاب وانتحار آخر حرقا

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، يوم الجمعة، بغرق شاب في نهر دجلة، وانتحار آخر حرقا، في بعقوبة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "شابا يبلغ من العمر 14 عاما لقي مصرعه غرقا في نهر دجلة في قرية (الكصيرين)"، 5 كم جنوب ناحية جديدة الشط، لافتا إلى أن "الغواصين انتشلوا الجثة وتم نقلها للطب العدلي".

وتشهد ديالى حوادث غرق مستمرة خلال فصل الصيف بسبب لجوء الشباب والصبية لممارسة هواية السباحة في الأنهر والجداول لانعدام المسابح النظامية والنموذجية في المحافظة.

إلى ذلك، أكد المصدر، أن "شابا يبلغ من العمر 20 عاما، أقدم على الانتحار حرقا لأسباب ودوافع مجهولة في منطقة الحديد"، 8 كم شمال غرب بعقوبة.

وأضاف أن "قوات الأمن حضرت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا شاملا لكشف أسبابه وملابساته".

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