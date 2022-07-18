في ديالى.. إصابة شاب بجروح بليغة بمحاولة انتحار فاشلة

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-18T14:51:10+0000

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الاثنين، بأن شاباً أصيب بجروح بليغة بسبب محاولة انتحار فاشلة. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الشاب تولد 2003 حاول الانتحار بإطلاق رصاصة على رأسه من سلاح مسدس في حي الحسين وسط قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة، إلا أن ذويه اتصلوا بالإسعاف وقوات الامن وتم نقله الى المستشفى". وبين ان "الشاب ما زال على قيد الحياة وان حالته حرجة". وسجلت ديالى خلال النصف الأول من العام الحالي 30 حالة ومحاولة انتحار في المحافظة. ويعزو مختصون تصاعد حالات الانتحار الى العامل الاقتصادي وانعدام الدخل الشهري والخيانة الزوجية والعنف الأسري الى جانب تعاطي المخدرات والادمان عليها.

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