في ديالى.. إصابة شابين بمشاجرة مسلحة وامرأة بمحاولة انتحار "مشكوك فيها"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الجمعة، بمحاولة إنتحار امرأة، وإصابة شخصين بمشاجرة شمال وشمال شرقي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "امرأة متوسطة العمر من أهالي ناحية السعدية شمال شرقي ديالى وصلت الى مستشفى المقدادية وعليها آثار طعنات سكين"، لافتا الى أن "ذوي الضحية أفادوا بأنها انتحرت بطعن نفسها لكونها تعاني من مشاكل نفسية".

ولفت المصدر إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث للكشف عن تفاصيله إذا كانت جريمة أم انتحار".

وأضاف المصدر أن "شابين أصيبا بجروح متفاوتة نتيجة مشاجرة تطورت لاستخدام الأسلحة بين شباب آخرين بضمنهم مخمورين في أطراف قضاء الخالص شمالي ديالى".

وأشار الى أن"المصابين نقلوا الى مستشفى لتلقي العلاج فيما أوقفت الأجهزة الأمنية طرفي المشاجرة على ذمة التحقيق".