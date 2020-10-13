في ديالى.. شريحة منسية تطالب باستحقاقات مهملة منذ سنوات

شفق نيوز/ شهدت مستشفيات البيطرة في ديالى يوم الثلاثاء وقفات احتجاجية في جميع الوحدات الادارية لمساندة مطالب نقابة الاطباء البيطريين والتي تضمنت جملة من الاستحقاقات والمطالب المهملة منذ سنوات طويلة.

وقال مدير المستشفى البيطري في بعقوبة محمود فرحان الشمري لوكالة شفق نيوز ان "الاطباء البيطريين في المستشفى البيطري نظم وقفات احتجاجية في بعقوبة وجميع الوحدات الادارية نظمت لمساندة المطالب المشروعة لنقابة الاطباء البيطريين".

وأوضح أن "أبرز المطالب بتمثل في إقرار وتفعيل قانون التدرج الوظيفي المعطل منذ عام 1988 والذي كان ينص على تعيين الاطباء البيطريين مباشرة في المستشفيات والمستوصفات البيطرية"، مؤكدا ان "القانون حاليا لدى مجلس النواب ونطالب باقراره بشكل عاجل انصافا لدور الكوادر البيطرية".

وتابع الشمري ان "الوقفات الاحتجاجية طالبت بانشاء هيئة مستقلة للاطباء البيطريين مرتبطة بمجلس الوزراء لاستحصال حقوقنا وتوزيع قطع اراضي سكنية وقروض بدون فوائد لانشاء مشاريع استثمارية مهمة الى جانب تفعيل درجات الحذف والاستحداث لتعيين اطباء بيطريين لمعالجة النقص الكبير في مستشفى بيطرة ديالى والمستوصفات البيطرية المنتشرة في الوحدات الادارية".

وبين الشمري ان "عدد كوادر البيطرة في ديالى يبلغ 289 عنصرا بمختلف عناوينهم مقابل اعداد هائلة من الثروة الحيوانية والمشاريع التي تتطلب رعاية بيطرية متواصلة"، لافتا الى "الدور الكبير للطبيب البيطري في حماية الثروة الحيواني والدعم الوقائي والمخاطر الصحية المترتبة والتي تجعل الطبيب البيطري عرضة للاصابة بامراض مشتركة مع الحيوانات".

ودعا الشمري الجهات المعنية الى الاستجابة الفورية لمطالب الكوادر البيطرية اسوة بالوزارات والمؤسسات الاخرى.



